Hoe Dippy de dinosaurus voor wereldvrede moest zorgen

Op 5 mei vieren we dat het vrede is en dat we in vrijheid kunnen leven. Aan het begin van de 20e eeuw stond de mensheid nog aan de vooravond van de twee grote wereldoorlogen, maar ook toen waren er al mensen die zich inzetten voor wereldvrede. "Niet meer vechten, maar praten om problemen op te lossen, dat was wat ze wilden", vertelt wetenschapsjournalist Ilja Nieuwland in Nieuws en Co op Radio 1.

Een van hen was de steenrijke staalmagnaat en filantroop Andrew Carnegie, bekend van de New Yorkse Carnegie Hall. En hij had een bijzonder plan. Hij wilde een dinosaurus inzetten om de wereldvrede te bewaren.

Gipsen afgietsels

Het skelet van deze Diplodocus werd in 1899 gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming, tijdens een expeditie die gefinancierd werd door Andrew Carnegie.

"Hij liet achttien gipsen afgietsels maken van de 27 meter lange Dippy die hij wilde schenken aan verschillende koningen, keizers en presidenten. De enige voorwaarde was dat ze er zelf om vroegen", zegt Nieuwland.