'Duizend mensen opgelicht met miljoenenfraude beleggingsfondsen'

Een bende criminelen heeft met frauduleuze beleggingsfondsen meer dan duizend mensen opgelicht, schrijft dagblad De Gelderlander. De slachtoffers raakten in totaal tientallen miljoenen euro's kwijt.

De FIOD is al een tijd bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Zo werden eind maart drie verdachten opgepakt die voor zeker 8 miljoen euro met beleggingen via onder meer het fonds Hollandsche Wind zouden hebben gefraudeerd. En drie kopstukken achter beleggingsfonds Centurion werden vorig jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3 en 4 jaar.

Uit het onderzoek van De Gelderlander blijkt dat achter deze fondsen steeds dezelfde oplichters zitten. De criminelen werkten in wisselende samenstelling samen. Ze probeerden mensen te verleiden geld te steken in zonnepanelen, windmolens of vakantiewoningen. Beleggingsfondsen zoals Hollandsche Wind, Centurion en Bali Investments beloofden hoge rendementen en haalden in korte tijd veel geld op, maar gingen daarna failliet.

Stromannen

Zo wisten de oplichters achter Centurion zo'n 600 beleggers te verleiden om 26 miljoen euro te steken in vakantiewoningen in Costa Rica. De woningen werden echter nooit gebouwd. Met het inleggeld betaalden de oplichters andere, nieuwe beleggers zogenaamd rendement of ze gaven het geld zelf uit.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) en de fiscale opsporingsdienst FIOD bevestigen de conclusies van de krant. "Deze mensen spannen samen, werken met stromannen of het zijn verkopers die de kunst hebben afgekeken en daarna voor zichzelf beginnen", heeft de AFM tegen De Gelderlander gezegd.