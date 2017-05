'Een op drie boetes geseponeerd door OM'

Een op de drie boetes die het Openbaar Ministerie behandelt, verdwijnt in de prullenbak. RTL Nieuws meldt na eigen onderzoek dat het vorig jaar ging om 44.000 van de 130.000 boetes voor bijvoorbeeld verboden wapenbezit of forse snelheidsovertredingen. De daders gingen in die gevallen vrijuit.

Andere geseponeerde boetes waren uitgeschreven voor het negeren van straatverboden, het rondlopen met inbrekerswerktuig of zwartrijden in het ov. Veel van zulke zaken komen bij het OM terecht, maar daar is dus lang niet altijd iets mee gebeurd.

Zo kwamen de laatste drie jaar 81 mensen die meer dan 100 kilometer per uur te hard hadden gereden, ongestraft weg. Dat gold ook voor meer dan 500 mensen die een steekwapen bij zich hadden.

Volgens RTL worden ook elk jaar meer boetes weggegooid: in 2013 ging het nog om 20 procent, vorig jaar om 34 procent.

Verjaard

Het Openbaar Ministerie wijt het toegenomen percentage geseponeerde zaken aan achterstanden. Veel zaken zouden inmiddels zijn verjaard.

Ook zou er bij rechtbanken niet altijd voldoende capaciteit zijn geweest. Het OM hoopt daarom op een betere samenwerking. "Meer zittingscapaciteit heeft tot gevolg dat zaken aanzienlijk sneller vanuit het OM naar zitting kunnen doorstromen", citeert RTL het OM.