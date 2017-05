De vrijheid gevierd: we weten waarom we op dit festival zijn

Lekker in het gras, met muziek en een drankje, is het genieten geblazen op Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout. "Het is belangrijk dat dit er is", vertelt een bezoeker. "Belangrijk dat we dit kunnen. Dat het mag en dat iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn."

Ook in Utrecht is de sfeer goed. Park Transwijk is de hele dag het decor van feesten, dansen, drankjes en muziek. Artiesten als Blaudzun, Room Eleven en Kenny B. zijn de sfeermakers op het bevrijdingsfestival in Utrecht.