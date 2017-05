Bijna 900 arrestaties wereldwijd om kinderporno

In de afgelopen twee jaar zijn wereldwijd bijna 900 pedofielen opgepakt voor hun rol in wat de FBI "waarschijnlijk het grootste kinderpornonetwerk ooit" noemt. Zeker 259 misbruikte kinderen zijn inmiddels gered of geĆÆdentificeerd, zeggen de FBI en Europol, die nu naar buiten komen met de onderzoeksresultaten. De oprichter van het netwerk, de 58-jarige Amerikaan Steven Chase, werd deze week tot 30 jaar cel veroordeeld.

Chase richtte in de zomer van 2014 de website Playpen op. Dat deed hij op het darknet, een afgeschermd deel van het internet dat vaak door criminelen wordt gebruikt. Op de site werden tienduizenden beelden van jonge kinderen verzameld, waarbij onder meer sprake is van incest. Ruim 150.000 pedofielen deelden of bekeken beelden via de site.

De FBI had Playpen wel in het vizier, maar kon in eerste instantie niet veel uitrichten. Totdat de beheerder van de site een blunder beging en het unieke IP-adres per ongeluk blootgaf. Daaruit bleek dat deze in de VS was gesitueerd. De FBI maakte een kopie van de site en kwam uiteindelijk uit bij Chase, in de staat Florida. Hij werd opgepakt, net als twee andere mannen die de site mede beheerden.

'Pacifier'

De FBI, het Amerikaanse ministerie van Justitie, Europol en diverse nationale opsporingsdiensten besloten in januari 2015, na de arrestaties, om operatie Pacifier in het leven te roepen. Zo wilden ze de leden van het netwerk achterhalen. Over de hele wereld, onder andere in Colombia, Maleisiƫ, Peru, Chili, Nieuw-Zeeland en veel Europese landen werden honderden vervolgonderzoeken ingesteld.

De operatie leidde tot dusver tot de arrestatie van 368 verdachten in Europa, 350 in de VS en zo'n 200 verdachten in de rest van de wereld. Tientallen van hen worden vervolgd of veroordeeld voor het verkrachten van kinderen of het maken van kinderporno. Verschillende onderzoeken lopen nog steeds.

EU-commissaris

Chase werd deze week door een rechter veroordeeld tot 30 jaar cel voor het uitbuiten van kinderen en het maken en verspreiden van kinderporno. De twee medebeheerders, een 46-jarige man uit de staat Indiana en een 47-jarige man uit Kentucky, kregen eerder dit jaar allebei 20 jaar cel.

EU-commissaris Julian King zegt dat er een forse klap is uitgedeeld; honderden "seksuele roofdieren" zijn gepakt en honderden kinderen zijn gered. Hij waarschuwt, net als de FBI en Europol, voor de steeds geavanceerdere technieken die pedofielen gebruiken bij hun poging om materiaal op het internet te verbergen of te versleutelen.