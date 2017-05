Pöstlberger verrast sprinters, Kruijswijk verliest 13 seconden

Lukas Pöstlberger heeft verrassend de eerste etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De Oostenrijker van Bora-Hansgrohe bleef het jagende peloton in Olbia na een etappe over 206 kilometer een paar seconden voor na een aanval in de laatste kilometer.

Caleb Ewan werd op 0.01 tweede, voor André Greipel. Pöstlberger is ook de eerste rozetruidrager in de 100ste Giro d'Italia.

"Ik moest de sprint aantrekken, keek om en zag dat er een gat was", zei Pöstlberger vlak na zijn overwinning. Vervolgens hoorde hij in zijn oortje dat hij dan maar moest doorrijden.

Deze Giro is voor Pöstlberger zijn eerste grote ronde. En hij wint dus direct en tot zijn eigen verrassing de eerste etappe. De laatste renner die dat deed was Oscar Freire in de Vuelta van 2000.

Kruijswijk verliest tijd

Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) moest op 3,2 kilometer van de finish even met de voeten aan de grond als gevolg van een opstoppinkje na een lastige bocht naar rechts. Hij verliest daardoor 13 seconden in het algemeen klassement. Alle andere favorieten, zoals Mollema, Dumoulin, Nibali, Quintana, Thomas en Adam Yates, finishten wel in het peloton.

"Ik had in de finale wel een beetje schrik", gaf Kruijswijk na afloop toe. "Vorig week kwam ik tijdens een sprint (in Yorkshire, red.) ten val, dan knijp je nu misschien toch wat eerder in de remmen."