Syrische Alaa: ik wilde mijn spiegelbeeld niet in hun ogen zien

Vijftien jaar was ze, toen ze in haar gezicht werd geschoten. Het Syrische meisje Alaa belandde in 2013 in Homs midden in een vuurgevecht tussen oppositiestrijders en het Syrische leger. Een kogel raakte haar kaak. Haar rug en maag werden geperforeerd, ze verloor een nier, de helft van haar lever en twaalf centimeter van haar darmen.

Snel werd ze werd weggevoerd en even werd gedacht dat ze het niet zou overleven. Een hulpverlenersorganisatie zamelde geld in en ze kon met haar familie uiteindelijk naar Libanon verhuizen. Nu, vier jaar en operaties van in totaal 17 uur later, vertelt ze haar verhaal aan persbureau AP. Hoewel haar lichaam grotendeels hersteld is, heeft ze het geestelijk nog erg zwaar.