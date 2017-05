'Vilhena heeft zijn postbodetas aan de kant gegooid'

"Hij heeft zeker de kansen gehad. Maar aan het eind van het seizoen verloor Feyenoord ineens van ADO, Heerenveen, RKC... Ze straalden nooit het gevoel uit en dat zie je nu wel."

Van Hanegem noemt als voorbeeld de wedstrijd bij Heerenveen. Na een slechte eerste helft wist Feyenoord de wedstrijd in de tweede helft nog om te draaien (2-1 zege). "Dan zie je ineens weer dat gevoel van 'we moeten'. Dat is dit jaar vaak het geval geweest."

Spelers aantrekken

Voor volgend seizoen moet technisch directeur Martin van Geel flink aan de slag. "Ze hebben spelers zat, maar het gaat erom of ze goed genoeg zijn. Ze moeten nog wel wat kwaliteit halen. Het is belangrijk dat ze Nicolai Jørgensen behouden."

"Verder vind ik keeper Brad Jones heel goed. En Karim El Ahmadi is heel belangrijk. Een aanjager voor het team. Tonny Vilhena heeft gelukkig zijn postbodetas aan de kant gegooid, want die was alleen maar ballen aan het brengen. Hij speelt wel redelijk goed. Die zou je eventueel kunnen houden."