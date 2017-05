Van Bronckhorst: blijdschap fans geeft energie, geen druk

Giovanni van Bronckhorst voelt bij de fans de opwinding over het mogelijke kampioenschap van Feyenoord. Extra druk geeft die in zijn ogen niet voor het uitduel van zondag met Excelsior.

"Ik zou met niemand willen ruilen", aldus de coach van Feyenoord. "De blijdschap van de mensen geeft energie en motivatie om te winnen."

'Zondag is de eerste kans...'

"Het leeft, dat merken we aan alles, aan de media, de aandacht, de fans", ging de coach verder. "Het is uniek dat we na 18 jaar weer een kampioenswedstrijd spelen. Als wij zondag winnen, zal de blijdschap nog vele malen groter zijn."

"Maar het belangrijkste is dat we het kampioenschap pakken", aldus Van Bronckhorst. "Zondag is de eerste kans... We moeten het duel als een normale wedstrijd benaderen. Dat is het moeilijkste. We moeten vanuit onze taken blijven spelen."

'Trots op iedereen'

Als speler lukte het Giovanni van Bronckhorst nooit om met Feyenoord kampioen te worden, maar in zijn tweede seizoen als trainer is het zondag mogelijk al raak. Zichzelf op de borst slaan doet hij nog niet.

"Ik ben heel trots dat we in deze situatie zitten", aldus de coach. "Maar niet alleen op mezelf, maar op iedereen. We hebben er allemaal hard voor gewerkt om hier te staan. We moeten ervoor gaan en de spelers beseffen dat."

Fitte selectie

Van Bronckhorst liet verder weten dat hij kan beschikken over een fitte selectie. Er stonden vrijdag 23 spelers op het trainingsveld. Alleen de langdurig geblesseerde Sven van Beek en Pär Hansson ontbraken.