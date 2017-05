Bevrijdingsdag bij de NOS

Een overzicht van de programma's waarin de NOS vandaag verslag doet van de viering van Bevrijdingsdag.

NOS Nationale viering bevrijding 2017



Rechtstreeks verslag van het begin van Bevrijdingsdag in Haarlem, waar acteur Nasrdin Dchar in het provinciehuis de traditionele Vrijheidslezing voor zijn rekening neemt. Premier Rutte is in Haarlem om er het vuur van Bevrijdingspop te ontsteken met de vlam die in de nacht daarvoor door een groep blinde en slechtziende hardlopers, de loopgroep Running Blind, van Wageningen naar Haarlem is gebracht.

Presentatie: Art Rooijakkers

12.00-13.01 uur, NPO 1



NOS Bevrijdingsdag live



Deze uitzending komt uit Haarlem, een van de veertien plaatsen in Nederland waar de officiële bevrijdingsfestivals worden gehouden. Onder het motto 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend' treden tientallen Nederlandse bands op.



De Ambassadeurs van de Vrijheid zijn dit jaar De Staat en De Jeugd van Tegenwoordig, die per helikopter respectievelijk vier en vijf festivals aandoen voor een optreden. Ook is uitgebreid te zien hoe het eraan toe gaat op de bevrijdingsfestivals elders in het land.



Presentatie: Winfried Baijens

19.00-19.45 uur, NPO 1



NOS Bevrijdingsdag



Een impressie van de viering van Bevrijdingsdag in het land wordt gevolgd door het traditionele 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam, de officiële afsluiting van de Nationale Viering Bevrijding. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en demissionair minister-president Mark Rutte speelt het Metropole Orkest onder leiding van chef-dirigent Jules Buckley.



Op het podium op de Amstel wordt ook opgetreden door Roel van Velzen, Remy van Kesteren, Joy Wielkens, de cast van Soldaat van Oranje - De Musical, het ZO! Gospel Choir en door dansers van Het Nationale Ballet.



Presentatie: Simone Weimans

20.33-22.08 uur, NPO 1



NOS Artiesten voor de Vrijheid

Rechtstreeks verslag van de afsluiting van Bevrijdingsdag op het bevrijdingsfestival in Haarlem.



Presentatie: Winfried Baijens

22.38-23.03 uur, NPO 1