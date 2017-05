Holland Casino houdt meer winst over, bonden willen geld zien

Holland Casino krijgt meer gokkers over de vloer en die geven per bezoek steeds meer geld uit. Het casino maakte vanochtend bekend dat de nettowinst met bijna 5 procent is gestegen naar 74 miljoen euro.

Er kwamen afgelopen jaar ruim 1,1 miljoen bezoekers over de vloer. Die gaven gemiddeld 103 euro uit per bezoek. Dat is een tientje meer dan twee jaar geleden. Holland Casino had het tijdens de crisis zwaar, maar die tijden lijken nu voorbij.

"De economie is aangetrokken. Wij geven allemaal meer geld uit als we uit eten gaan of naar het theater gaan en dat merken we in de casino's ook", zegt bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart.

Boosheid

De vakbonden zien in de cijfers een bevestiging dat er ruimte is voor meer loon. De afgelopen weken voerde het personeel acties voor 2,5 procent meer salaris. "Deze winstcijfers doen de boosheid bij het personeel alleen maar toenemen", zegt vakbondsbestuurder Huug Brinkers van De Unie. "Laat Holland Casino nu maar uitleggen waarom er geen ruimte is voor een goede loonsverhoging."

De bonden hebben een nieuw ultimatum gesteld dat maandag verloopt. Als Holland Casino niet ingaat op de eisen volgen er nieuwe acties.

"Ik wil graag dat onze medewerkers meeprofiteren van het feit dat het goed gaat, maar het moet wel goed blijven gaan", zegt bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart. Hij zegt dat er nog altijd een uitnodiging uitstaat bij de bonden om te komen praten. "We hebben nooit een eindbod naar de bonden gedaan, dus we willen graag een gesprek voeren."