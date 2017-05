'Politie deed niets met tip over mol Mark M.'

Politiemol Mark M. uit Weert had al veel eerder ontmaskerd kunnen worden, als de politie in Eindhoven alerter was geweest. De Limburger meldt dat op basis van nieuwe stukken die het dagblad heeft ingezien over de rechtszaak die dinsdag tegen M. en vier andere verdachten begint.

Mark M. werd in 2015 gearresteerd; hij wordt onder meer verdacht van corruptie, het verkopen van informatie aan criminelen, plichtsverzuim en witwassen. Hij werkte zes jaar voor de politie en zou ruim acht ton hebben opgestreken. Door zijn lekken zijn minstens tien strafrechtelijke onderzoeken in gevaar gekomen.

Zeven maanden voor de politie bij een fraudeonderzoek op vertrouwelijke politiedossiers stuitte, kwam een tip over Mark M. al bij een baliemedewerkster in Eindhoven binnen. Zij was bevriend met de ex van een Eindhovenaar.

Die vrouw, die werd bedreigd en mishandeld door haar ex, deed in november 2014 aangifte. Tegelijkertijd meldde ze dat haar ex contact had met een agent die hem delen van haar aangifte zou verkopen.

Geen actie

Volgens De Limburger sloeg de baliemedewerkster die informatie op, maar deed ze er niets mee. Als dat wel zou zijn gebeurd, was gebleken dat de Weerter agent de dag na de aangifte de gegevens van de vrouw en haar ex uit het systeem had gehaald.

De politie Oost-Brabant en het Openbaar Ministerie zijn niet bereikbaar voor commentaar.