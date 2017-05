Qmusic-dj Mattie over breuk met Wietze: ik heb verkeerd gehandeld

Gaandeweg de onderhandelingen begon Mattie te twijfelen aan de overstap. "Soms werd ik badend in het zweet wakker, dan wilde ik niet meer. Ik ben een enorme twijfelaar. Ik ben toen iedereen gaan pleasen, ik vertelde iedereen wat hij of zij wilde horen en uiteindelijk raakte ik verstrikt in mijn eigen web. Wietze wilde die overstap heel graag maken, maar ik niet. Door mijn twijfels heb ik er een enorme bende van gemaakt en daar heb ik veel spijt van."

Uiteindelijk vertelde Mattie aan Wietze dat hij definitief niet naar Sky Radio wilde. "Dat was het moeilijkste telefoongesprek uit mijn leven, maar ik wilde bij Qmusic blijven. Er is nooit een reden om je hart niet te volgen, maar hij voelt zich nu bedrogen."

Verwijten dat hij voor het grote geld kiest, wijst hij van de hand. "Ik wil gewoon met Wietze op de radio. Als geld een factor was geweest, dan was ik nooit gaan twijfelen aan een overstap naar Sky Radio."

Te laat

Wat Wietze nu gaat doen, is niet duidelijk. "Hoe mijn carrière er nu uitziet? Ik heb werkelijk geen idee", schrijft hij in de uitgelekte mail aan Mattie. "Het interesseert je niet, want anders had je wel anders gehandeld en ook aan mijn belang gedacht."

Wietze keert in ieder geval niet terug bij Qmusic. "Ik hoorde gisteren dat hij niet meer terugkomt", zegt Mattie. "Jammer dat het zo tot een einde komt. Tussen ons komt het voorlopig niet goed. Het is nu even te laat om hem te bellen en sorry te zeggen."