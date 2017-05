Per ongeluk verkocht schilderij Koningsdag terug bij eigenaar

Het schilderij dat de dochter van een vrouw uit het Noord-Hollandse Blokker per ongeluk op de vrijmarkt had verkocht voor een grijpstuiver, is terug bij de oorspronkelijke eigenaar.

Het 11-jarige meisje had het doek samen met haar vader op Koningsdag verkocht voor 5 euro, niet wetende dat het kunstwerk veel betekende voor haar moeder.

Op Facebook plaatste Astrid Montijn een berichtje dat ze het graag terug wilde en er was veel aandacht voor de onfortuinlijke verkoop in de media. Montijn hield er serieus rekening mee dat ze het doek nooit meer terug zou zien.

Gisterochtend kwam de verlossende reactie op haar Facebook-post. "Gelukkig heb ik goed nieuws voor je, het schilderij staat namelijk bij mij in de huiskamer!", schreef Desiree Stroet uit Alkmaar.

Financiƫle beloning

Montijn ging 's avonds naar Alkmaar om het schilderij op te halen. Met een knuffelbeestje, een financiƫle beloning en een tegeltje met een spreuk over geschenken, stond ze bij Stroet op de stoep, schrijft De Telegraaf.

In de krant zegt Stroet dat ze het schilderij had gekocht vanwege de mooie pastelkleuren. "Ik heb een leuke vergoeding gekregen waarmee ik een nieuw schilderij kan kopen."