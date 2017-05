De sport van vrijdag bij de NOS

Het is koers in Italiƫ. Vandaag wordt de eerste etappe verreden van de 100ste Giro d'Italia. Steven Kruijswijk, de Nederlandse favoriet, en zijn collega's rijden 206 kilometer van Alghero naar Olbia.

Een korte samenvatting van de eerste etappe is te zien in het Sportjournaal. Het laatste nieuws rond de Giro en een ruime samenvatting van de eerste etappe is te zien in het Giro Journaal om 19.28 uur op NPO 3.