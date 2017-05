Ariane-raket gelanceerd met 1,5 maand vertraging

Met een vertraging van zes weken is in Frans-Guyana een Ariane-raket gelanceerd. De lancering stond oorspronkelijk gepland voor 21 maart, maar moest worden uitgesteld vanwege sociale onrust in het land.

Het Franse overzeese departement was ontwricht door wegblokkades en stakingen. Demonstranten kwamen in verzet tegen de toegenomen criminaliteit en werkloosheid. Eind april werd met de regering in Parijs een investering van ruim 1 miljard euro overeengekomen.

De Ariane-raket heeft communicatiesatellieten uit Zuid-Korea en Braziliƫ in een baan om de aarde gebracht. Over twee weken volgt opnieuw een lancering vanaf de raketbasis in Kourou.