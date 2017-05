'Man Laura H. opgepakt in Irak'

Een Iraakse militie heeft de echtgenoot van de Nederlandse Syrië-ganger Laura H. gevangengenomen, meldt Trouw. De aanhouding van Ibrahim I. in Mosul werd gefilmd en volgens de krant hebben zijn familieleden bevestigd dat het hem is.

De 28-jarige I. staat sinds oktober op de Europese terreurlijst omdat hij zich had aangesloten bij Islamitische Staat. Hij was met zijn vrouw en kinderen in 2015 naar Raqqa in Syrië vertrokken, de hoofdstad van het door IS uitgeroepen kalifaat.

Later kwamen ze in Mosul terecht. H. vluchtte daar vorig jaar zomer weg en werd bij aankomst op Schiphol aangehouden. Ze zit vast op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught en blijft daar voorlopig ook.

Onduidelijk is wat er met Ibrahim I. gaat gebeuren. Volgens Trouw sluit de militie die hem heeft opgepakt arrestanten gewoonlijk op in geheime gevangenissen. De krant schrijft dat het Nederlandse consulaat van de arrestatie weet, maar daar verder niets over wil zeggen.