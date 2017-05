Bevrijdingsvuur in Wageningen brandt

Om middernacht is in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurt elk jaar in de nacht van 4 op 5 mei voor het Hotel De Wereld, waar in 1945 werd onderhandeld over de Duitse overgave.

De Britse veteraan en bevrijder Ray Lord bracht de vlam naar Wageningen. Daarna ontstak burgemeester Van Rumund (PvdA) het bevrijdingsvuur in de vuurschaal op het 5 Mei Plein.

Na de ceremonie zijn meer dan 1300 estafettelopers vertrokken, die het vuur door het land verspreiden. Het wordt naar de verschillende gemeentes en de Bevrijdingsfestivals gebracht.

De estafette is een symbool van de bevrijding van Nederland en vormt een belangrijke overgang van het herdenken op 4 mei naar het vieren van vrijheid op 5 mei.