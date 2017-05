'Gevecht over zorgwet van Trump is nog lang niet voorbij'

"We weten nu al dat verschillende Republikeinse senatoren grote moeite hebben met deze zorgwet", zegt Van der Horst. "Dikke kans dat dit wetsvoorstel er alsnog sneuvelt. Of de Senaat gaat zelf een hele reeks amendementen en aanpassingen aanbrengen om de wet wat te matigen."

In dat laatste geval moet de wet weer terug naar het Huis van Afgevaardigden, dat Trumps zorgwet met een nipte meerderheid aannam. "Daar zie je aan dat de coalitie van voorstanders heel fragiel is en dat de wet dus alsnog kan stranden in het Huis."

Wanneer de Senaat de zorgwet bespreekt, is nog niet bekend. De komende anderhalve week is er reces en vervolgens wordt de wet eerst besproken in verschillende senaatscommissies. Ook moet de wet nog worden doorgerekend door de Amerikaanse rekenkamer.