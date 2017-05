Man United zit op rozen na zege bij Celta

Manchester United lijkt zich op te kunnen maken voor de eindstrijd van de Europa League. De Engelsen wonnen hun eerste halve finale bij Celta de Vigo met 1-0 en daarmee deden ze zichzelf nog iets tekort.

De nummer 11 van Spanje had het lastig in het eigen Estadio BalaĆ­dos. De eerste grote mogelijkheid was nog wel voor de thuisploeg (Daniel Wass kopte in kansrijke positie ver naast) maar in het vervolg liepen de blauwen achter de roden aan.

United moest het voorin echter stellen zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic en dat kwam de trefzekerheid niet ten goede; meerdere kansen werden verprutst. Marcus Rashford krulde de bal nog wel prachtig richting de kruising, maar Sergio Alvarez redde knap.

Kansloos

Na ruim een uur mocht de nog altijd maar 19-jarige aanvaller nog eens aanleggen, dit keer uit een vrije trap. Nu was de doelman volstrekt kansloos en vloog de bal prachtig binnen.

Celta moest wat terugdoen, maar bleek daartoe niet in staat. United speelde het duel met twee vingers in de neus uit en zit op rozen.