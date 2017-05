Zeeman uit Suriname die mensenredder werd in oorlogstijd

In mei 1944 wordt Albert opgepakt. Hij staat op een lijst die bij iemand is gevonden. Hij zit in het huis van bewaring aan de Weteringschans, moet daarna door naar Vught. Vandaar schrijft hij nog naar huis. Al wordt ze dan niet verborgen, in de brief informeert hij verholen naar het onderduikertje. "Hoe is het thuis, alles goed? Was of is Betty nog met vakantie? Hij vraagt zich af of Janna wel rond kan komen. Als het moet, verkoop maar twee kostuums en de meubels."