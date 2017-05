Gevangen Duitse journalist haalt uit naar Erdogan

De Duitse journalist die in Turkije wordt vastgehouden, heeft in een artikel fel uitgehaald naar de Turkse president Erdogan. Deniz Yücel werd half februari aangehouden.

"In landen als Azerbeidzjan of Wit-Rusland mag het de gewoonte zijn dat de leider van het land een verdachte persoonlijk al veroordeelt in het openbaar, en de openbaar aanklagers en rechters min of meer rechtstreekse opdrachten geeft", staat er in een betoog van Yücel in de Duitse krant Welt. "Maar in een beschaafd land, een met een rechtsstaat, is deze gang van zaken ongehoord."

Yücel heeft de tekst vanuit de gevangenis aan zijn advocaat gedicteerd. Hij eist in het artikel een eerlijk proces. "Ik zal deze gevangenis niet via de achterdeur, maar via de voordeur verlaten." Hij zegt zijn strijd voor "democratie, gerechtigheid en vrijheid" niet op te geven. "Met gods hulp zal ik dat ook in de toekomst journalistiek blijven volgen."

Terrorist

De Turkse president heeft Yücel een terrorist en een agent genoemd. Hij wordt beschuldigd van propaganda voor terreur en aanzetten tot haat, maar een officiële aanklacht is er niet.

Yücels publicatie over gelekte e-mails van de minister van Energie zou de directe aanleiding zijn geweest voor zijn arrestatie. De minister van Energie is de schoonzoon van president Erdogan. In het artikel werd beschreven hoe de minister het volk beïnvloedt door valse berichten op Twitter te zetten.