Man mag even de cel uit om zijn drugslab te slopen

Een 42-jarige man mag tijdelijk uit de cel om zijn voormalig drugslab te slopen. Hij staat onder toezicht van de reclassering, maar mag zonder enkelband naar huis. De rechter liet de vrijlating toe, met als voorwaarde dat hij zich bij zijn proces weer meldt voor de rechtszaak.

Begin dit jaar is in het huis van de verdachte een xtc-lab gevonden, met daarin een groot aantal grondstoffen. Zoals vijf kilo mdma, het belangrijkste bestanddeel van xtc-pillen. De politie vond ook een machine om pillen te maken. De tabletteermachine, die 3000 pillen per uur kan produceren, is een zeldzame vondst volgens het OM.

Duivenhok

Het drugslab staat midden in een woonwijk, in een duivenhok dat de man zelf achter zijn huis bouwde. De woningcorporatie wil de verdachte nu het huis uitzetten.

Daarvoor moet het duivenhok worden gesloopt. Dat wil de 42-jarige graag zelf doen. Volgens zijn advocaat kost het een fortuin als een bedrijf dit doet. De rechtbank laat de verdachte daarom vrij tot zijn rechtszaak.

Over de bewoner werd bekend dat hij schulden heeft, zonder werk zit en gescheiden is. Volgens zijn advocaat had hij de tabletteermachine gekregen om te testen en is het nog maar de vraag of hij er zoveel pillen mee maakte. Volgens het OM was hij daarmee al sinds vorig jaar zomer mee bezig, meldt Omroep Brabant.

De officier van Justitie toonde begrip voor de persoonlijke situatie van de man en verzette zich niet tegen de tijdelijke vrijlating. Maar ze kondigde wel aan dat er een hogere strafeis komt dan de paar maanden die hij nu in de cel heeft gezeten.