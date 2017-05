Populaire IPA-biertje nu ook van Heineken

Heineken neemt de Amerikaanse brouwer Lagunitas Brewing Company volledig over. Het Indian Pale Ale (IPA) bier dat Lagunitas maakt, is in Amerika het meest verkochte biertje in zijn soort.

Het bedrijf heeft een marktaandeel van 11 procent in de VS. Ook in Nederland wordt de IPA steeds meer gedronken. Heineken wil de export wereldwijd versnellen.

Lagunitas blijft wel een zelfstandig onderdeel binnen Heineken. De verwachting is dan ook dat het IPA-bier onder dezelfde naam verkocht blijft worden.

Heineken had sinds 2015 al 50 procent van het bedrijf in handen. Het is niet bekend wat Heineken heeft betaald voor de overname.