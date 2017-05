Eerste buitenlandreis Trump naar Saudi-Arabië en Israël

Donald Trump gaat op zijn eerste buitenlandse reis als president naar Saudi-Arabië en Israël. Daarna spreekt hij de paus in Vaticaanstad, waarmee hij de centra van drie wereldgodsdiensten bezoekt.

In de agenda van Trump stonden al een bezoek aan Brussel, eind deze maand voor de NAVO-top, en de G7 op Sicilië. Saudi-Arabië, Israël en Vaticaanstad zijn daar nog vóór gepland. Rond zijn bezoek aan Israël heeft Trump volgens het Witte Huis ook een ontmoeting met de Palestijnse president Abbas. Of hij daarvoor naar de Westelijke Jordaanoever gaat, is niet duidelijk. Gisteren ontmoette Abbas Trump in Washington.

Islamitische bondgenoten

In Riyad zal Trump ook andere leiders van landen in het Midden-Oosten ontmoeten. Trump sprak in Washington de hoop uit een "nieuw fundament voor samenwerking" te creëren "met onze islamitische bondgenoten in de strijd tegen extremisme, terrorisme en geweld".

"Onze taak is niet om anderen te vertellen hoe ze moeten leven", zei Trump, "maar om een coalitie van vrienden en partners te smeden die als gezamenlijk doel heeft terrorisme te bestrijden en veiligheid, kansen en stabiliteit te bieden".

Canada en Mexico

Trumps eerste buitenlandreis als president komt relatief laat. Zijn voorganger Obama had er rond deze tijd al drie buitenlandreizen op zitten, waarbij hij bij elkaar negen landen had bezocht. Trump breekt met zijn keuze van bestemmingen met een traditie om buurlanden Canada en Mexico voorrang te geven.

Trump vertrekt volgens zijn medewerkers op 19 mei naar Riyad.