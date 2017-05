75 jaar na de Jodenster: ik voelde dat ik er eigenlijk niet mocht zijn

75 jaar geleden moesten alle Joden in Nederland vanaf zes jaar verplicht de gele Jodenster dragen. Het was het sluitstuk van een serie anti-Joodse maatregelen waarmee de Duitse bezetter de Joden wilde isoleren, voordat ze gedeporteerd werden naar de concentratiekampen.

Jack de Lange herinnert zich dat zijn moeder met een stapeltje Jodensterren thuiskwam. "Ik vond het afschuwelijk, die ster. Dat weggezet worden uit de maatschappij. Je krimpt een beetje in elkaar en je denkt: oh god, ik moet wegwezen eigenlijk."

Het verhaal van Jack is onderdeel van een uitgebreide website die we gemaakt hebben rond de invoering van de Jodenster. Je vindt daar zes persoonlijke verhalen en veel historische archiefbeelden die het verhaal ondersteunen. Het zijn indrukwekkende verhalen die het waard zijn om even de tijd voor te nemen.

Klik op onderstaande afbeelding om ze te bekijken.