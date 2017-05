20.00 uur: afrekenen bij AH to go kan wel, sporten bij Fit For Free niet

Dat Nederland om 20.00 uur stil is voor Dodenherdenking is op sommige plekken een grote logistieke operatie. Bijna overal wordt het werk helemaal neergelegd, maar er zijn uitzonderingen.

Bij de Nederlandse Spoorwegen is Arjan Spoormans er al sinds begin van het jaar mee bezig. Alle 330 treinen staan stil en ook op de 397 stations is het stil om 20.00 uur. Dat is voor Spoormans zo mogelijk een nog grotere uitdaging.

Veel omroepberichten worden automatisch afgespeeld door computers. Dat mag twee minuten niet gebeuren. "Je wilt dan niet horen dat de sprinter naar Tiel vanaf spoor 5 vertraging heeft."

Afrekenen

Supermarktketen Albert Heijn hoeft maar op een paar plekken te zorgen dat medewerkers en klanten om 20.00 uur niet gestoord worden, de meeste winkels zijn vanaf 19.00 uur gesloten. Dat is geregeld in de Winkeltijdenwet.

"Alleen op locaties zoals Schiphol en treinstations mogen de winkels open zijn", zegt een woordvoerder van de supermarkt. In die winkels wordt vlak voor de twee minuten stilte de muziek uitgezet.

Strakke richtlijnen voor wel of niet afrekenen rond 20.00 uur zijn er niet, zegt de AH-woordvoerder. "Er zijn altijd medewerkers die er minder affiniteit mee hebben. Als er echt iemand wil afrekenen tijdens die twee minuten stilte, kunnen die geholpen worden." Opleggen dat er helemaal geen klanten worden geholpen, doet AH niet, zegt ze.

Productielijn

Bierbrouwer Grolsch in Enschede doet er alles aan om het stil te laten zijn om 20.00 uur, zegt een woordvoerder. "Zo'n vijf minuten van tevoren leggen we de hele productie stil. Ook de lopende banden waar bier in flessen gedaan wordt."

Na een kwartier worden de productielijnen weer aangezet. Grolsch vindt het belangrijk dat alle medewerkers die dat willen de gelegenheid hebben om stil te zijn.