Broers Koeman: eindelijk weer reclame voor Nederlands voetbal

NOS-verslaggever Joep Schreuder was in Engeland voor een interview met de gebroeders Koeman. Ronald zat woensdag op de tribune in de Arena en zag "een geweldig Ajax" voetballen.

"De intensiteit waarmee ze speelden, er werd goed druk gezet. Het was zeer goed!" Daar is broer Erwin het mee eens. "We kunnen weer een beetje trots zijn."

Winnen van United

Mocht Ajax de finale van de Europa League halen, achtten de Koemans de kans groot dat de Amsterdammers die ook kunnen winnen. "Laat ze eerst maar de finale halen, maar dan kan Ajax zeker winnen van Manchester United."