Asielzoeker krijgt 12 jaar cel voor verkrachting

Een asielzoeker uit Eritrea heeft een celstraf van twaalf jaar gekregen voor poging tot doodslag en het verkrachten van een meisje van 17 uit Kampen. Hij heeft geprobeerd haar te wurgen en te verdrinken. Het OM had elf jaar geëist.

De straf is hoger dan de eis, vanwege het geweld dat de man gebruikte. Ook woog de rechtbank mee dat hij een willekeurig minderjarig slachtoffer uitzocht. De man is volledig toerekeningsvatbaar. Voor zover bekend heeft nooit eerder een asielzoeker in een Nederlands asielzoekerscentrum zo'n hoge straf gekregen.

De 33-jarige man verblijft in het asielzoekerscentrum in Dronten. In de nacht van 3 op 4 september vorig jaar trok hij het meisje in Kampen van haar fiets en sleurde haar mee naar een donkere, stille plek.

Modder

Hij probeerde het meisje te wurgen en te verdrinken. Nadat ze verschillende keren buiten bewustzijn was geraakt, verkrachtte hij haar. Vervolgens vertrok hij en nam haar telefoon mee, zodat zij geen alarm kon slaan. Ze werd besmeurd met modder langs de weg gevonden.

De telefoon leidde de politie naar het azc in Dronten, waar de Eritreeër werd aangehouden.

Burgemeester Koelewijn van Kampen pleitte twee weken geleden naar aanleiding van deze zaak voor een avondklok voor bewoners van asielzoekerscentra. Hij gaat dat bespreken met het COA. Koelewijn zei: "Je wilt voorkomen dat mensen met trauma's 's nachts over straat gaan en tot dit soort vergrijpen kunnen komen."