Spurs trekken stand gelijk, Cavaliers lopen uit

Cleveland Cavaliers boekte in de play-offs van de Eastern Conference zijn tweede zege op Toronto Raptors. De titelverdediger duldde alleen in het eerste kwart een beetje tegenspraak, maar liep daarna uit naar een makkelijke zege (125-103). De stand in de best-of-seven kwam daarmee op 2-0.

Het verschil in de score was halverwege al behoorlijk (62-48), maar topscorer LeBron James (in totaal 39 punten) en Kyrie Irving (22 punten) gooiden er nog een schepje bovenop. In het laatste kwart geloofde de thuisploeg het wel, maar Houston was niet bij machte om terug te komen in de wedstrijd.