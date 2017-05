Plofkraak op Gelderse automaat Rabobank

In Terborg in Gelderland is vannacht een plofkraak gepleegd op een filiaal van de Rabobank. Rond 02.00 uur bliezen criminelen de pinautomaat uit de muur. Getuigen zagen een witte bestelbus en een zwarte scooter wegrijden.

Onduidelijk is nog of de criminelen geld hebben gestolen. De kluis ligt dieper in het pand en de politie onderzoekt nog of hij geopend is.

Criminelen plegen de laatste jaren steeds vaker kraken op pinautomaten met zware explosieven of gas. Gisteren werd bekend dat de bank extra maatregelen neemt om de pinautomaten en de gebouwen te beveiligen. In dit geval lijkt de schade aan het pand niet erg groot.