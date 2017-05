De sport van donderdag bij de NOS

Op de dag van Dodenherdenking staat er ook sport op het programma bij de NOS. Er is geen Sportjournaal om 18.45 uur, maar in de andere uitzendingen en op NOS.nl is er aandacht voor Europa League-voetbal en een vooruitblik op de Giro d'Italia.

Een dag na de wedstrijd Ajax-Olympique Lyon (4-1) wordt de andere halve finale in de Europa League gespeeld: Celta de Viga-Manchester United (21.05 uur). Het duel is te volgen via het liveblog op NOS.nl en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Kruijswijk in Italiƫ

In het sportgedeelte van Nieuwsuur, vanaf 22.40 uur op NPO 2, is een samenvatting van de wedstrijd te zien. Daarin ook een vooruitblik met wielrenner Steven Kruijswijk op de honderdste editie van de Giro d'Italia.