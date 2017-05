Republikeinen VS brengen nieuwe versie zorgwet in stemming

De Republikeinen brengen vandaag in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een nieuwe, herziene versie in stemming van de wet die een einde moet maken aan Obamacare.

Dat is een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van president Trump, maar een eerdere poging om de nieuwe wet door het Huis te krijgen mislukte. De Republikeinen moesten het wetsvoorstel eind maart intrekken omdat het dreigde te stranden wegens gebrek aan steun, wat werd beschouwd als een zware nederlaag voor Trump.

Overwinning

Die heeft zich de afgelopen dagen ook weer intensief bemoeid met het bewerken van Congresleden. De Republikeinen hebben een meerderheid in het Huis, maar lang niet alle Republikeinse afgevaardigden zitten op de lijn van Trump.

Voor elke stem moet dus worden gevochten, ook omdat Trump dringend behoefte heeft aan een overwinning. In de eerste honderd dagen van zijn presidentschap heeft hij politiek nog vrijwel niets concreets bereikt.

Morele gruwel

De leider van de Republikeinen in het Huis, Kevin McCarthy, toonde zich vol vertrouwen dat het wetsvoorstel het dit keer wel redt. "We voeren deze wet door", zei hij tegenover journalisten. "We gaan hem doorvoeren! We gaan hem doorvoeren! Laten we optimistisch in het leven staan!"

De Democraten verzetten zich fel. Ze wijzen erop dat het wetsvoorstel nog niet is doorgerekend door de (onpartijdige) rekenkamer van het Congres.

"Dit wijst erop dat de Republikeinen doodsbang zijn dat het publiek de volledige consequenties van hun plannen doorziet", zei de Democratische leider Nancy Pelosi. "Maar deze morele gruwel staat op hun kerfstok. De Amerikanen zullen hen verantwoordelijk houden."

Keuzevrijheid

Critici zijn bang dat de nieuwe zorgwet ertoe zal leiden dat er over tien jaar 24 miljoen mensen extra zonder zorgverzekering zijn in de VS. Volgend jaar kan dat aantal al 14 miljoen bedragen. Obamacare heeft naar schatting juist 20 miljoen mensen extra aan een verzekering geholpen.

Maar volgens de Republikeinen gaan in hun voorstel de premies omlaag en krijgen verzekerden meer keuzevrijheid.

Als het Huis de wet later vandaag inderdaad aanneemt, moet de Senaat er ook nog over stemmen.