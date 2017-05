Opnieuw dode en honderden gewonden bij protesten Venezuela

Tijdens een nieuwe avond vol gewelddadig protest in Venezuela is opnieuw iemand om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond bij gevechten tussen demonstranten en de oproerpolitie.

De dode is een jongen van 17. Hij werd bij een betoging in een voorstad van Caracas getroffen door een object in zijn nek. In totaal zijn sinds de demonstraties tegen president Maduro een maand geleden begonnen al 34 mensen omgekomen.

Burgerraad

Ook gisteravond gingen in Caracas weer duizenden mensen de straat op. De protesten beginnen in de regel vreedzaam en lopen dan uit de hand. Betogers vochten met de oproerpolitie, die hen met traangas en pantserwagens uiteen probeerde te drijven. Er raakten tussen de 150 en 200 mensen gewond.

De demonstranten zijn woedend over een decreet van de socialistische president Maduro, waarmee hij een 'burgerraad' wil instellen die buiten het parlement om de grondwet gaat hervormen.