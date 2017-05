Wester, Malestein, Visser en Smeets winnen Duitse handbaltitel

De Nederlandse handbalinternationals Tess Wester, Angela Malestein, Maura Visser en Martine Smeets zijn met hun club SG BBM Bietigheim kampioen van Duitsland geworden.

Het is voor het eerst in de clubhistorie dat Bietigheim de Duitse titel pakt. De afgelopen zes jaar was Thüringer SC de beste van de Bundesliga. Danick Snelder was daar alle jaren bij, maar zij verhuisde dit seizoen naar het Hongaarse FTC Hungaria.

Bietigheim veroverde de titel drie wedstrijden voor het einde van de competitie door een 28-26 zege op Bayer Leverkusen. Malestein scoorde vier keer, Visser was goed voor twee doelpunten.

Ook Europees nog in de race

Zondag wacht Wester, Malestein, Visser en Smeets een mogelijk nieuw hoogtepunt: dan speelt Bietighiem de eerste wedstrijd in de finale van de EHF Cup tegen het Russische Rostov-Don.