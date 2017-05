'Lyon krijgt pak slaag van jonkies Ajax'

De buitenlandse media reageren woensdagavond verbaasd op de ruime zege (4-1) van Ajax op Olympique Lyonnais in de halve finales van de Europa League. "Lyon kreeg een pak slaag", schreef France Football op zijn website.

L'Équipe moest constateren dat Lyon "complètement craqué" (volledig gekraakt) werd door Ajax. "En wie had dat gedacht? Zeker na de zege van Lyon in de achtste finales tegen één van de favorieten, AS Roma, en na de hel in Istanboel in de kwartfinales tegen Besiktas."

De krant richtte na afloop van het duel in Amsterdam, om 20.30 uur, zijn blik dan ook maar snel op die andere wedstrijd waar een Franse club in vertegenwoordigd was, Juventus-Monaco. Ook dat liep niet goed af (2-0).