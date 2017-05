Miljardenvermogen drugsbaron 'El Chapo' onvindbaar

De Amerikaanse autoriteiten hebben nog niet kunnen achterhalen waar de opgepakte drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzmán zijn fortuin heeft verstopt. Er is nog geen dollar teruggevonden, zegt de Mexicaanse minister van Justitie.

Hij sprak met televisiezender Televisa over het onderzoek naar de crimineel, die vastzit in een zwaarbewaakte gevangenis in de Verenigde Staten. Volgens de minister is het vermogen onvindbaar omdat Guzmán buiten het financiële systeem om handelde.

Het Openbaar Ministerie in de VS verdenkt de drugsbaron onder meer van moord en witwassen. De Amerikaanse autoriteiten zijn op zoek naar zo'n 14 miljard dollar aan illegale inkomsten. Het bedrag is gebaseerd op de geschatte omzet die zijn Sinaloa-drugskartel draaide tussen 1989 en 2014.

Enorm bedrag

Veiligheidsexperts zeggen dat Guzmán nooit over zo'n fortuin kon beschikken. Het enorme bedrag zou uit de lucht gegrepen zijn. Het tijdschrift Forbes schatte zijn vermogen in 2009 op een miljard dollar, maar haalde 'El Chapo' in 2013 van de lijst omdat zijn rijkdom moeilijk te verifiëren was.

Uit foto's die zijn zoon op sociale media plaatst, blijkt dat de familie wel degelijk geld heeft. Ivan Guzmán is geregeld te zien met dure auto's, vrouwen en exotische dieren.