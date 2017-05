Ajax geniet, maar rekent zich nog niet rijk

"Ik vond het een bizarre wedstrijd." Zo begint Ajax-trainer Peter Bosz zijn analyse na afloop van de glorieuze 4-1 overwinning op Olympique Lyonnais in de halve finale van de Europa League. "We begonnen slecht, kwamen direct onder druk te staan, maar de eerste twee kansen van ons gingen er direct in. Met het fantastische publiek erachter ontstaat er dan wel iets."

Bosz zag zijn ploeg kans op kans creëren, maar ook Lyon had meer goals kunnen maken. "Een uitslag van 7-3 of 8-4 had vanavond ook gekund. Maar dit is een hele goede uitgangspositie. Al zullen we ook in Lyon een topprestatie moeten leveren om de finale te bereiken. Het is zeker nog niet gestreden", aldus Bosz.