Milieuorganisaties gaan strijd aan met Trump vanwege boringen

Milieuorganisaties en belangengroepen van de oorspronkelijke bewoners van Alaska beginnen een rechtszaak tegen de regering-Trump. Ze zijn tegen het terugdraaien van een verbod op olie- en gasboringen in het Noordpoolgebied. Trump tekende afgelopen week een decreet, waarin hij het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt te kijken of dat verbod kan worden opgeheven.

De organisaties, waaronder Greenpeace, zeggen dat Trump met zijn decreet ingaat tegen de Amerikaanse wet en dit besluit helemaal niet mag nemen. President Obama verbood vlak voor zijn vertrek het boren naar olie en gas in het poolgebied 'voorgoed', maar Trump lijkt daar geen boodschap aan te hebben. Hij hoopt dit ongedaan te maken.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de groeperingen dat het boren naar olie en gas in het gebied onherstelbare schade kan aanrichten aan dieren, gevoelige ecosystemen, kustbewoners en het bedrijfsleven. Ook wordt gevreesd voor het wereldwijde klimaat. "De Arctische Oceaan is geen normale plaats om olie te winnen", zegt een woordvoerder. "Het is veel te gevaarlijk."

Niet rendabel

Het boren naar olie en gas in en rond Alaska is niet populair bij oliemaatschappijen. Shell stopte twee jaar geleden met boringen in het gebied, omdat het moeilijker en duurder is dan op andere locaties. Door de lage olieprijs is het bovendien niet rendabel.

De Canadezen hebben een soortgelijke maatregel genomen in hun gebied. Dat besluit wordt om de vijf jaar geƫvalueerd.