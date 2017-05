Van As krijgt nog steeds kippenvel van 'Londen 2012'

'Nog steeds kippenvel'

Met zoveel prijzen is het lastig om te kiezen wat nou hét hoogtepunt van haar loopbaan was. "Het WK van 2014 komt als eerste in me op. Ik kwam net terug van een kruisbandblessure en het WK was in Den Haag, de stad waar ik vandaan kom."

"Het was heel gaaf om elke wedstrijd voor een vol stadion Oranje-fans te spelen. Bovendien waren we toen echt heel goed. We waren oppermachtig. Dat was heel bijzonder."

Maar ook de Spelen van Londen 2012 hebben een speciale plek in haar hart. "Als ik die beelden terug zie, dan krijg ik nog steeds kippenvel."