Twee gewonden bij schietpartij Rotterdam

In Rotterdam zijn aan het begin van de middag twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie zegt dat er meerdere aanhoudingen zijn verricht, maar kan verder geen details geven.

De schietpartij was in de Dynamostraat, niet ver van het Zuidplein en het Ikazia Ziekenhuis.

RTV Rijnmond meldt op basis van ooggetuigen dat kort na het incident een gewonde man bij de ingang van het ziekenhuis uit een auto is gezet. De auto reed daarna hard weg. De andere gewonde zou met een ambulance zijn afgevoerd.