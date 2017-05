Zeker 21 Iraanse mijnwerkers omgekomen na explosie

Bij een explosie in een kolenmijn in het noorden van Iran zijn zeker 21 mijnwerkers om het leven gekomen. Ook zijn er minstens 69 gewonden, melden Iraanse staatsmedia.

Tot nu toe zijn 21 lichamen uit de mijn gehaald. Een onbekend aantal mijnwerkers zat vast in de mijn na de explosie, die lijkt te zijn veroorzaakt door gasophoping. Of alle slachtoffers uit de mijn zijn gehaald, is niet duidelijk.

De mijn ligt in de streek Golestan, niet ver van de grens met Turkmenistan.

Aflossing

Eerder al kregen minstens 25 mensen die de mijn in gingen om mensen te redden, gas in hun longen. Ze zijn met ademhalingsmoeilijkheden naar ziekenhuizen gebracht.

Volgens Iraanse media gebeurde de ontploffing terwijl twee ploegen mijnwerkers elkaar aflosten.