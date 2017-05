Verdacht pakketje langs A2 was waarschijnlijk voor een kinderfeestje

Het pakketje dat vanochtend werd gevonden in een weiland langs de A2 bij Nieuwegein en werd aangezien voor een bom, was waarschijnlijk bedoeld voor een kinderfeestje.

Een ambulancemedewerker zegt in het AD dat er een sticker op het pakketje zat met de tekst: "Laten liggen ten behoeve van kinderfeestje." De politie zegt in een persbericht dat "het object waarschijnlijk was achtergelaten in het kader van een speurtocht".

De A2 tussen Oudenrijn en Vianen is anderhalf uur in beide richtingen afgesloten geweest. Het verkeer werd omgeleid via de A12 en de A27 en dat leidde tot veel vertraging. Ook het scheepvaartverkeer op de Hollandse IJssel werd stilgelegd. Zowel de rivier als de snelweg is weer open.

Medewerkers van de groenvoorziening vonden het verdachte pakketje vanochtend en schakelden de politie in. De explosievenopruimingsdienst concludeerde na een onderzoek met een robot dat het niet om een explosief ging.