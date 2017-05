Fors hogere winst voor Volkswagen

Volkswagen heeft de winst in het eerste kwartaal van dit jaar met een miljard euro vergroot, van 2,4 naar 3,4 miljard euro. De omzet groeide met ruim 10 procent tot 56,2 miljard.

De winststijging is vrijwel geheel toe te schrijven aan de hogere winst van het merk Volkswagen, een van de twaalf merken van de Volkswagen-groep. Het hoofdmerk boekte in het eerste kwartaal van 2016 nog een schamele 73 miljoen euro winst; dat is nu 869 miljoen. Ook Skoda en Porsche deden het beter dan een jaar geleden. De winst van Audi daalde van 1,3 miljoen naar 1,2 miljard euro.

Na het schandaal met sjoemelsoftware in 2015, toen Volkswagen het grootste verlies ooit boekte, werd vorig jaar alweer een stijgende lijn ingezet. Over heel 2016 was de winst 7,1 miljard euro. Topman Müller noemt de kwartaalcijfers bemoedigend en zegt dat de strategie die na 'dieselgate' is ingevoerd zijn vruchten afwerpt.

Fiesta vs. Golf

Volkswagen is een van de grootste autofabrikanten ter wereld. Behalve populaire modellen als de Golf en de Polo bouwt het concern ook auto's van de merken Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Scania, Man en Ducati.

Er is ook slecht nieuws voor het Duitse bedrijf: de Volkswagen Golf heeft de titel van bestverkochte auto van Europa moeten afstaan aan de Ford Fiesta. Daarvan werden er in maart 47.300 verkocht, van de Golf 46.800. De Golf voerde de ranglijst aan sinds maart 2010.