Dag van de persvrijheid: 'Ze willen ons het zwijgen opleggen'

Fatih Polat is al ruim twintig jaar journalist in Turkije, tijdens die periode was persvrijheid in zijn land nooit een vanzelfsprekendheid. Maar de repressie die journalisten nu ervaren, dat heeft hij nog nooit meegemaakt.

"Het is een zware periode, 159 collega's zitten vast, we leven in angst. Het nieuws dat we brengen, kan ons een aanklacht of gevangenisstraf opleveren", zegt hij in gesprek met de NOS in het licht van de Internationale Dag van de Persvrijheid.

Nergens ter wereld zitten zoveel journalisten vast als in Turkije. Na de mislukte coup van vorig jaar, werden de toch al strakke teugels nog verder aangetrokken. Als redacteur van de linkse krant Evrensel is Fatih in het verleden ook aangeklaagd en vastgezet, maar hij werd later weer vrijgesproken.