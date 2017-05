Aaron Lennon is in verwarde toestand opgenomen in het ziekenhuis. De speler van Everton werd aangehouden in Salford, nadat de politie een melding gekregen had dat er een verwarde man langs de weg liep.

"Aaron Lennon wordt behandeld voor een stressgerelateerde aandoening", aldus Everton in een verklaring. De 30-jarige Lennon, die in 2015 Tottenham Hotspur verruilde voor Everton, kwam sinds 11 februari niet meer in actie.