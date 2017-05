Riedewald, van overbodig naar onmisbaar

"Riedewald is de enige echte nummer zes in de selectie." Het is een uitspraak van Ajax-trainer Peter Bosz, begin september van vorig jaar. Riedewald leek daarmee een onbetwiste basisspeler in de Ajax-selectie voor dit seizoen. Niemand die daarover twijfelde.

Maar zaken kunnen snel veranderen. Twee weken na die uitspraak was die twijfel er ineens wel bij Bosz.



Riedewald werd naar de bank verwezen en plotseling was Lasse Schöne, na een goed optreden in de beker tegen Willem II, de aangewezen nummer zes in de selectie. Vanaf dat duel ging het lopen bij de Amsterdammers.