Doden bij aanslag op buitenlands konvooi in Kabul

In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn bij een grote explosie tijdens de ochtendspits zeker vier doden en 22 gewonden gevallen. Volgens de Afghaanse autoriteiten was er een zelfmoordaanslag op een konvooi van buitenlandse militairen.

Mogelijk waren voertuigen van de NAVO het doelwit. De ontploffing zou niet ver zijn geweest van de Amerikaanse ambassade en een NAVO-basis. Het is niet bekend of er buitenlandse militairen onder de slachtoffers zijn. Bij de ontploffing werden ook auto's van burgers verwoest.

De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeÃĢist. Sinds het begin van het jaar zijn er in de hoofdstad honderden doden en gewonden gevallen bij aanvallen en zelfmoordaanslagen die werden uitgevoerd door de Taliban of aan IS gelieerde organisaties.