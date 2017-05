Agenten die in Baton Rouge zwarte man doodschoten niet vervolgd

De twee witte agenten die vorig jaar in Baton Rouge in de Amerikaanse staat Louisiana de 37-jarige Alton Sterling hebben doodgeschoten worden niet vervolgd. Dat meldt persbureau AP op basis van anonieme bronnen. De dood van Sterling was aanleiding voor weken van massale demonstraties tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

Op de dag van Sterlings dood kreeg de politie een melding binnen over een man in een rood shirt die voor een supermarkt cd's verkocht en iemand zou hebben bedreigd met een wapen. Tijdens de aanhouding van Sterling, die ook werd gefilmd, ontstond een worsteling waarbij hij werd neergeschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Na zijn dood werd een federaal onderzoek geopend. De uitkomst van dat onderzoek, dat nu officieel onder minister van Justitie Jeff Sessions valt, is het besluit om de agenten niet aan te klagen. De staat Louisiana kan, los van het federale onderzoek, alsnog besluiten de mannen zelf te vervolgen.

Het bericht dat de twee agenten niet vervolgd worden lekte uit voordat de nabestaanden van Sterling waren ingelicht. Bij de supermarkt kwam een groep vreedzame demonstranten bijeen. Zij hielden daar wake voor Sterling.