'Rabobank huurt 's nachts beveiligers in tegen plofkraken'

De Rabobank gaat in heel Nederland beveiligers inzetten om 's nachts de geldautomaten bij appartementencomplexen en op rustige plekken te bewaken. De bank doet dat uit angst voor plofkraken. Dat schrijft het AD. Op plaatsen waar 's nachts geen bewakers komen te staan, zullen beveiligingsbedrijven vaker surveilleren.

Eind april werd al bekend dat de Rabobank extra maatregelen wilde gaan nemen om het risico op plofkraken te verminderen, maar toen was nog niet bekend welke.

De krant schrijft dat vorig jaar 79 geldautomaten zijn opgeblazen door criminelen. Zij gebruiken voor deze plofkraken steeds zwaardere explosieven. Vooral bij geldautomaten bij woningen waarvan de Rabobank niet weet of ze een explosie kunnen doorstaan worden maatregelen genomen.

In Doetinchem zijn vorige week een aantal woningen ontruimd na een plofkraak. Naar aanleiding daarvan kondigde de bank al aan zeven automaten in Gelderland te gaan weghalen of verplaatsen. Eerder sloten er al twintig.

Om de kans op plofkraken verder te verminderen, gaat de Rabobank ook automaten die zelden of nooit gebruikt worden 's nachts afsluiten met rolluiken of stalen platen. De bank zoekt nog naar een definitieve oplossing, maar neemt tot die er zijn deze veiligheidsmaatregelen.

Winkelcentra

Een woordvoerder van de bank zegt tegen het AD dat de Rabobank 2000 geldautomaten heeft in Nederland. Een groot deel daarvan bevindt zich in winkelcentra die 's nachts gesloten zijn. Hoeveel beveiligers er worden ingezet wil de woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen tegen de krant.

Andere Nederlandse banken zeggen tegen het AD dat ze geen extra maatregelen nemen tegen plofkraken.